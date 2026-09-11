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Concert : Birds on a wire Nérac

mercredi 27 janvier 2027 · Nérac

Concert : Birds on a wire Nérac

Informations pratiques

Début
mercredi 27 janvier 2027
Fin
mercredi 27 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
51 Quai de la Baïse
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
12 12 25 Tarif de base - plein tarif

Nérac

Concert : Birds on a wire

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-27 20:30:00
fin : 2027-01-27

Date(s) :
2027-01-27

Il y a douze ans, Rosemary Standley, voix franco-américaine envoûtante révélée par Moriarty, rencontre Dom La Nena, jeune violoncelliste et chanteuse franco-brésilienne au timbre feutré. Entre elles, l’alchimie est immédiate et irréversible.

Birds on a Wire, ce combo à deux voix hautement sensibles chante sur le fil des émotions des réinterprétations d’airs familiers qui ravivent ce sens du merveilleux qui guidait nos enfances, de Tom Waits à The Cure en passant par Bronski Beat et Barbara.   .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50  spectacles.albret@ville-nerac.fr

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English : Concert : Birds on a wire

L’événement Concert : Birds on a wire Nérac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Albret

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