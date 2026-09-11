Concert : Birds on a wire Nérac
mercredi 27 janvier 2027 · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Concert : Birds on a wire
51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-27 20:30:00
fin : 2027-01-27
Date(s) :
2027-01-27
Il y a douze ans, Rosemary Standley, voix franco-américaine envoûtante révélée par Moriarty, rencontre Dom La Nena, jeune violoncelliste et chanteuse franco-brésilienne au timbre feutré. Entre elles, l’alchimie est immédiate et irréversible.
Birds on a Wire, ce combo à deux voix hautement sensibles chante sur le fil des émotions des réinterprétations d’airs familiers qui ravivent ce sens du merveilleux qui guidait nos enfances, de Tom Waits à The Cure en passant par Bronski Beat et Barbara. .
51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert : Birds on a wire
L’événement Concert : Birds on a wire Nérac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Albret
À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)
- Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Espace d’Albret Nérac Nérac 17 septembre 2026
- Place de l’emploi et de la formation, HALLE DU FLOIRAIL, Nérac 17 septembre 2026
- Spectacle : Pode Ser Nérac 17 septembre 2026
- Découverte des chauves-souris, Parc Laubenheimer de Nérac, Nérac 18 septembre 2026
- Nuit de la Chauve-Souris Parc Laubenheimer Nérac 18 septembre 2026