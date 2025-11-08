Concert Salle des fêtes Biron

Concert Salle des fêtes Biron samedi 8 novembre 2025.

Concert

Salle des fêtes 1 rue de la Salle des Fêtes Biron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Venez découvrir l’Atlantic Quintet et passer un agréable moment musical le samedi 19 mars 2022 à 17h.

Nous sommes heureux d’accueillir Julien Cartier ancien Bironnais et musicien du groupe.

.

Salle des fêtes 1 rue de la Salle des Fêtes Biron 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 80 52 69

English :

Come and discover the Atlantic Quintet and spend a pleasant musical moment on Saturday March 19, 2022 at 5pm.

We’re delighted to welcome Julien Cartier, a former Bironnais and musician with the group.

German :

Entdecken Sie das Atlantic Quintet und verbringen Sie am Samstag, den 19. März 2022 um 17 Uhr einen angenehmen musikalischen Moment.

Wir freuen uns, Julien Cartier begrüßen zu dürfen, der früher aus Bironnais stammte und Musiker der Band ist.

Italiano :

Venite a scoprire il Quintetto Atlantico e godetevi un po’ di ottima musica sabato 19 marzo 2022 alle 17.00.

Siamo lieti di accogliere Julien Cartier, ex Bironnais e musicista del gruppo.

Espanol :

Venga a descubrir al Quinteto Atlántico y a disfrutar de una gran música el sábado 19 de marzo de 2022 a las 17:00 h.

Nos complace dar la bienvenida a Julien Cartier, antiguo Bironnais y músico del grupo.

L’événement Concert Biron a été mis à jour le 2025-10-03 par Offices de Tourisme de Jonzac