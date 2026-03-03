Concert Biron

Concert

Château de Biron Biron Dordogne

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Venez vivre une soirée EXCEPTIONNELLE dans la majestueuse salle des maréchaux du château de Biron !

Yuko Kikunagi et Norika Suzuki, deux virtuoses japonaises.

Pour un concert exceptionnel de Koto, parfois accompagné de violon.

Sur réservation (places limitées). .

Château de Biron Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39

