Concert Bisous Mamie La Tangente brasserie artisanale bar restaurant Saint-Agnan-en-Vercors
Concert Bisous Mamie La Tangente brasserie artisanale bar restaurant Saint-Agnan-en-Vercors jeudi 23 avril 2026.
Saint-Agnan-en-Vercors
Concert Bisous Mamie
La Tangente brasserie artisanale bar restaurant 2, place de l’Eglise Saint-Agnan-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23 02:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Concert Bisous Mamie Electronic Rock’n’Roll
Bar et restauration sur place
Prix libre
.
La Tangente brasserie artisanale bar restaurant 2, place de l’Eglise Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 93 13 15 m.chantefort@gmail.com
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English :
Concert Bisous Mamie Electronic Rock’n’Roll
Bar and catering on site
Free admission
L’événement Concert Bisous Mamie Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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