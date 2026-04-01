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Concert Bisous Mamie La Tangente brasserie artisanale bar restaurant Saint-Agnan-en-Vercors

Concert Bisous Mamie La Tangente brasserie artisanale bar restaurant Saint-Agnan-en-Vercors jeudi 23 avril 2026.

Lieu : La Tangente brasserie artisanale bar restaurant

Adresse : 2, place de l'Eglise

Ville : 26420 Saint-Agnan-en-Vercors

Département : Drôme

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Agnan-en-Vercors

Concert Bisous Mamie

La Tangente brasserie artisanale bar restaurant 2, place de l’Eglise Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23 02:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Concert Bisous Mamie Electronic Rock’n’Roll
Bar et restauration sur place
Prix libre
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La Tangente brasserie artisanale bar restaurant 2, place de l’Eglise Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 93 13 15  m.chantefort@gmail.com

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English :

Concert Bisous Mamie Electronic Rock’n’Roll
Bar and catering on site
Free admission

L’événement Concert Bisous Mamie Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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