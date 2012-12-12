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Concert BITCHEBI Prieuré de Rauzet Combiers

Concert BITCHEBI Prieuré de Rauzet Combiers samedi 23 mai 2026.

Lieu : Prieuré de Rauzet

Adresse : 6 Route de Rozet

Ville : 16320 Combiers

Département : Charente

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 12 12 12

Combiers

Concert BITCHEBI

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concert Quatuor vocal polyphonies des traditions orales du Caucase à la Méditerranée
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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03  asegr@combiers.fr

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English :

Concert Vocal quartet polyphonic oral traditions from the Caucasus to the Mediterranean

L’événement Concert BITCHEBI Combiers a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Sud Charente