Concert BITCHEBI Prieuré de Rauzet Combiers
Concert BITCHEBI Prieuré de Rauzet Combiers samedi 23 mai 2026.
Combiers
Concert BITCHEBI
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert Quatuor vocal polyphonies des traditions orales du Caucase à la Méditerranée
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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr
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English :
Concert Vocal quartet polyphonic oral traditions from the Caucasus to the Mediterranean
L’événement Concert BITCHEBI Combiers a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Sud Charente