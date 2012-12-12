Concert BITCHEBI Prieuré de Rauzet Combiers

Combiers

Concert BITCHEBI

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert Quatuor vocal polyphonies des traditions orales du Caucase à la Méditerranée

.

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert Vocal quartet polyphonic oral traditions from the Caucasus to the Mediterranean

L’événement Concert BITCHEBI Combiers a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Sud Charente