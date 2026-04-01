Concert BKB & the Karpat’ sister Cave de Kergoat Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Concert BKB & the Karpat’ sister

Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le BKB pose encore une fois son salon au Morskoul et vous propose de goûter à la musique Klezmer et des Balkans. Pour vous faire voyager et danser encore plus on a mêlé le chant polyphonique aux instruments et parfois pas ! .

Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert BKB & the Karpat’ sister

L’événement Concert BKB & the Karpat’ sister Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS