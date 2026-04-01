Concert BKB & the Karpat’ sister Cave de Kergoat Moëlan-sur-Mer
Concert BKB & the Karpat’ sister Cave de Kergoat Moëlan-sur-Mer samedi 18 avril 2026.
Moëlan-sur-Mer
Concert BKB & the Karpat’ sister
Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le BKB pose encore une fois son salon au Morskoul et vous propose de goûter à la musique Klezmer et des Balkans. Pour vous faire voyager et danser encore plus on a mêlé le chant polyphonique aux instruments et parfois pas ! .
Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert BKB & the Karpat’ sister
L’événement Concert BKB & the Karpat’ sister Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Concert dansant du Duo Ordin’air Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer 12 avril 2026
- Cycle répertoire Kinuyo Tanaka en partenariat avec Cinéphare Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer 15 avril 2026
- Vente directe chez Celtic Spiruline Lieu-dit Kerampellan Moëlan-sur-Mer 15 avril 2026
- Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Parking de la Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 16 avril 2026
- Opéra en 3 actes enregistré à l’Opéra Bastille Tosca de Giacomo Puccini Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer 17 avril 2026