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Concert BKB & the Karpat’ sister Cave de Kergoat Moëlan-sur-Mer

Concert BKB & the Karpat’ sister Cave de Kergoat Moëlan-sur-Mer samedi 18 avril 2026.

Lieu : Cave de Kergoat

Adresse : 2 Rue Cécile Ravallec

Ville : 29350 Moëlan-sur-Mer

Département : Finistère

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Moëlan-sur-Mer

Concert BKB & the Karpat’ sister

Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Le BKB pose encore une fois son salon au Morskoul et vous propose de goûter à la musique Klezmer et des Balkans. Pour vous faire voyager et danser encore plus on a mêlé le chant polyphonique aux instruments et parfois pas !   .

Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12 

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English : Concert BKB & the Karpat’ sister

L’événement Concert BKB & the Karpat’ sister Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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