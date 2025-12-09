Concert Black Foxxes Le Pingouin alternatif Arthez-de-Béarn
Concert Black Foxxes Le Pingouin alternatif Arthez-de-Béarn vendredi 13 mars 2026.
Concert Black Foxxes
Le Pingouin alternatif 14 place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Groupe de rock indépendant anglais. .
Le Pingouin alternatif 14 place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 49 47 05
English : Concert Black Foxxes
L’événement Concert Black Foxxes Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Coeur de Béarn