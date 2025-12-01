Concert Black Harmony Gospel Singers Eglise Saint-Martin Harfleur

Concert Black Harmony Gospel Singers Eglise Saint-Martin Harfleur dimanche 14 décembre 2025.

Concert Black Harmony Gospel Singers

Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Black Harmony Gospel Singers mêle soul, jazz, pop et negro spiritual dans une énergie communicative. Réputé dans toute l’Europe, l’ensemble invite le public à partager une musique vibrante de liberté, d’espoir et de tolérance.

Swing irrésistible, voix puissantes et énergie communicative un véritable cadeau de Noël… avec un peu d’avance.

Réservation au 02 35 13 30 09 .

Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

English : Concert Black Harmony Gospel Singers

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Black Harmony Gospel Singers Harfleur a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie