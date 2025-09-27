Concert Black Orpheus à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados

Début : 2025-09-27 20:30:00

2025-09-27

Originaire de Granville, Black Orpheus dévoile avec Carnaval son nouveau projet musical à la Halle. (Musique pop /jazz). Billetterie à la médiathèque de Vire Normandie ou sur la billetterie en ligne de la Halle Michel Drucker. .

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

English : Concert Black Orpheus à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie

Granville-born Black Orpheus unveil their new musical project Carnaval at La Halle (pop/jazz).

German : Concert Black Orpheus à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie

Der aus Granville stammende Black Orpheus enthüllt mit Carnaval sein neues musikalisches Projekt in La Halle (Popmusik/Jazz).

Italiano :

Provenienti da Granville, i Black Orpheus presentano il loro nuovo progetto musicale a La Halle con Carnaval (musica pop/jazz).

Espanol :

Procedente de Granville, Black Orpheus presenta su nuevo proyecto musical en La Halle con Carnaval (música pop/jazz).

