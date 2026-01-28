Concert Black Sea Dahu + Mel D La Sirène La Rochelle

Concert Black Sea Dahu + Mel D

La Sirène, 111 Boulevard Émile Delmas, La Rochelle, Charente-Maritime

19 avril 2026, 20h00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Si vous avez déjà été émerveillés et transportés au cœur d’un orage en pleine explosion et que, pour un instant, vous avez oublié qui vous étiez alors vous savez ce que l’écoute de Black Sea Dahu peut éveiller en vous.

La Sirène
111 Boulevard Émile Delmas
La Rochelle 17000
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 46 56 46 62
contact@la-sirene.fr

English : Concert Black Sea Dahu + Mel D

If you’ve ever marveled at being transported into the heart of an exploding thunderstorm and, for a moment, forgotten who you were?then you know what listening to Black Sea Dahu can awaken in you.

