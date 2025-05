CONCERT BLACK UHURU – Montpellier, 13 juin 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

CONCERT BLACK UHURU 20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 27 – 27 – EUR

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Ne manquez pas le concert de BLACK UHURU au Rockstore le 13 juin !

Les Black Uhuru sont un des groupes mythiques du roots reggae. Porte parole, avec Bob Marley, du reggae made in Jamaïque

20 Rue de Verdun

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 06 80 00

English :

Don’t miss BLACK UHURU’s concert at Rockstore on June 13!

Black Uhuru are one of the mythical bands of roots reggae. Along with Bob Marley, they are the standard-bearers of reggae « made in Jamaica »

German :

Verpassen Sie nicht das Konzert von BLACK UHURU im Rockstore am 13. Juni!

Black Uhuru sind eine der legendären Bands des Roots-Reggae. Zusammen mit Bob Marley Wortführer des Reggae « made in Jamaica »

Italiano :

Non perdetevi il concerto dei BLACK UHURU al Rockstore il 13 giugno!

I Black Uhuru sono una leggendaria band roots reggae. Insieme a Bob Marley, sono i portavoce del reggae « made in Jamaica »

Espanol :

¡No te pierdas el concierto de BLACK UHURU en Rockstore el 13 de junio!

Black Uhuru es un grupo legendario de roots reggae. Junto con Bob Marley, son los portavoces del reggae « made in Jamaica »

