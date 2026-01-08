Concert Blessing in Disguise Restaurant Les Ailes Léognan
Restaurant Les Ailes 303 Avenue de Mont de Marsan Léognan Gironde
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Nous accompagnerons votre repas d’un set majoritairement acoustique, tout en douceur.
Duo guitare voix
Rock et pop rock français et anglais .
Restaurant Les Ailes 303 Avenue de Mont de Marsan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 61 98 32 blessingindisguise.duo@gmail.com
