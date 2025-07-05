Concert Bleu Thionville

Concert Bleu

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 20:00:00

Pauline Buet et David Violi explorent la poésie de la couleur bleue, entre note bleue et bleus à l’âme, lors d’un enregistrement à la Villa Majorelle de Marrakech, en résonance avec le célèbre Bleu Majorelle. Leur programme mêle la passion de Chopin et l’excentricité de Poulenc. En final, la voix de Pauline s’unit au piano sur Septembre de Barbara, offrant une douce mélancolie, reflet d’une nostalgie heureuse et créative.

Distribution Pauline Buet, violoncelle, David Violi, pianoTout public

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

English :

Pauline Buet and David Violi explore the poetry of the color blue, between blue notes and blues to the soul, in a recording at the Villa Majorelle in Marrakech, in resonance with the famous Bleu Majorelle. Their program blends the passion of Chopin with the eccentricity of Poulenc. In the finale, Pauline?s voice unites with the piano on Barbara?s « Septembre », offering a gentle melancholy reflecting a happy, creative nostalgia.

Cast: Pauline Buet, cello, David Violi, piano

German :

Pauline Buet und David Violi erforschen die Poesie der Farbe Blau, zwischen Note Bleue und Bleus à l’âme, bei einer Aufnahme in der Villa Majorelle in Marrakesch, die mit dem berühmten Bleu Majorelle in Resonanz steht. Ihr Programm vermischt die Leidenschaft von Chopin mit der Exzentrik von Poulenc. Im Finale vereint sich Paulines Stimme mit dem Klavier zu Barbaras « Septembre » und schenkt eine sanfte Melancholie, die eine glückliche und kreative Nostalgie widerspiegelt.

Besetzung: Pauline Buet, Violoncello, David Violi, Klavier

Italiano :

Pauline Buet e David Violi esplorano la poesia del colore blu, tra la nota blu e il blu dell’anima, in una registrazione a Villa Majorelle a Marrakech, in risonanza con il famoso Bleu Majorelle. Il loro programma fonde la passione di Chopin con l’eccentricità di Poulenc. Nel finale, la voce di Pauline si unisce al pianoforte in « Septembre » di Barbara, offrendo una dolce malinconia che riflette una felice nostalgia creativa.

Cast: Pauline Buet, violoncello, David Violi, pianoforte

Espanol :

Pauline Buet y David Violi exploran la poesía del color azul, entre la nota azul y los azules del alma, en una grabación en la Villa Majorelle de Marrakech, en resonancia con el famoso Bleu Majorelle. Su programa mezcla la pasión de Chopin con la excentricidad de Poulenc. En el final, la voz de Pauline se une al piano en « Septembre » de Barbara, ofreciendo una suave melancolía que refleja una nostalgia feliz y creativa.

Reparto: Pauline Buet, violonchelo, David Violi, piano

