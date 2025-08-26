Concert « Block Party » rue des Poils blancs Remilly-en-Montagne

rue des Poils blancs Jardin de la Cure Remilly-en-Montagne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-06-27 20:00:00

2026-06-27

Par Radio Kaizman. Radio Kaizman propose un cocktail détonnant et unique ! Ce brass-band hip-hop et ses deux vocalistes vous transmettront une irrésistible envie de bouger et de chanter tout au long de ce spectacle festif. Une immersion dans l’esprit des Block parties , ces fêtes de quartier improvisées dans les rues pour les habitants, apparues aux États-Unis dans les années 70.

Buvette.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

rue des Poils blancs Jardin de la Cure Remilly-en-Montagne 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Assochassignole@gmail.com

L’événement Concert « Block Party » Remilly-en-Montagne a été mis à jour le 2025-08-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)