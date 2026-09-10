Concert Bloody Rise et Jonas [première partie] Fauville-en-Caux Terres-de-Caux

Informations pratiques

Terres-de-Caux

Concert Bloody Rise et Jonas [première partie]

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Jonas [première partie du concert]

Blues

Jonas est un artiste indépendant et authentique.

Il livre sur scène des performances acoustiques intimistes. Son univers musical se nourrit de ses influences variées, avec une prédilection pour les légendes de la soul et de la folk, comme Otis Redding, Neil Young ou encore Bill Withers. Il parvient à transmettre dans ses reprises, la force d’une voix brute, dénuée d’artifices, à travers des arrangements épurés, créant une atmosphère chaleureuse et captivante.

Seul avec sa guitare sèche, sa musique est sincère et profondément émotive.

Bloody Rise

Rock

Bloody Rosie fait désormais partie du paysage incontournable des covers bands, reconnu comme étant l’un des meilleurs tributes d’AC/DC présents sur la scène française. Depuis 2013, Bloody Rosie propose un show construit autour des titres d’AC/DC les plus fédérateurs, toutes périodes confondues. L’efficacité du groupe est la résultante d’une symbiose entre chacun de ses membres, tous musiciens aguerris, afin de rendre le plus bel hommage au groupe mythique. Un groupe 100% rock, dont l’énergie brute, la précision et la prestance scénique rassemblent toutes les générations autour des hymnes d’AC/DC.

L’objectif de Bloody Rosie est simple : Faire que le public ferme les yeux et entende l’original. .

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 74 11 contact@larotonde.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Bloody Rise et Jonas [première partie]

L’événement Concert Bloody Rise et Jonas [première partie] Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme