Chants du Monde par le Groupe Choral de Saint Valery en Caux, direction Christine Lapierre.

Participation libre au profil de la restauration de l’église et de ses vitraux.

Église de Blosseville à 20h30.

Rue du Fond de Tumpot

Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 34 92 choralestval@gmail.com

English : Concert

Chants du Monde by the Groupe Choral de Saint Valery en Caux, directed by Christine Lapierre.

Free participation in support of the restoration of the church and its stained-glass windows.

Blosseville church, 8:30pm.

German :

Lieder aus aller Welt von der Groupe Choral de Saint Valery en Caux, Leitung Christine Lapierre.

Freier Eintritt für das Profil der Restaurierung der Kirche und ihrer Buntglasfenster.

Kirche von Blosseville um 20:30 Uhr.

Italiano :

Canti del mondo del Gruppo Corale Saint Valery en Caux, diretto da Christine Lapierre.

Ingresso libero a favore del restauro della chiesa e delle sue vetrate.

Chiesa di Blosseville, ore 20.30.

Espanol :

Canciones del mundo a cargo de la coral Saint Valery en Caux, dirigida por Christine Lapierre.

Entrada gratuita a beneficio de la restauración de la iglesia y sus vidrieras.

Iglesia de Blosseville, 20.30 h.

