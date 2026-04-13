Concert Blue Coconut Combo, Le Grand Huit, Rennes

Concert Blue Coconut Combo Dimanche 19 avril, 17h00 Le Grand Huit Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:30:00+02:00

[Musique hawaïenne / western swing] Des plages de Honolulu aux studios de Nashville, une exploration joyeuse et decontractée de l’univers de la musique hawaïenne et du western swing des années 30/40, au son de la steel guitar et du ukulele.

Blue Coconut Combo revisite le répertoire de quelques noms illustres qui ont contribué à marquer profondément la musique populaire américaine du XXè siècle (Sol Hoopii, Andy Iona, Jerry Byrd ou Speedy West…) et vous entraine dans un univers enjoué et délicatement nostalgique, tel un 78 tours fraîchement sorti de son emballage…

**Avec :

**Vassili CAILLOSSE – steel guitar

Eric LE GUICHARD – contrebasse

Bertrand THÉPAUT – guitare acoustique, ukulele

Julien TUAL – guitare électrique

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne https://legrandhuit-rennes.fr/ [{« type »: « email », « value »: « yunalegrandhuit@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://legrandhuit-rennes.fr/ »}]

[Musique hawaïenne / western swing] Des plages de Honolulu aux studios de Nashville, une exploration joyeuse et decontractée de l’univers de la musique hawaïenne et du western swing des années 30/40,… Musique

Nath Malou