Concert Blue Five Swing Quintet Ault

Concert Blue Five Swing Quintet

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

5€ Gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation obligatoire.

Plongez dans l’énergie communicative du jazz swing avec le quintet Blue Five ! Les musiciens de ce quintet vous embarquent dans l’univers des ballrooms et clubs de jazz qui fleurissent au coeur des années 1930, et dont l’atmosphère invite irrésistiblement à la danse.

Au programme ?

Louis Prima, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, ou Cab Calloway, autant d’artistes qui ont érigé le jazz swing au rang de véritable art de vivre. C’est dans un esprit de grande complicité musicale que notre quintet guitare saxophone contrebasse batterie chant … retranscrit l’esprit enjoué et léger de cette époque mythique, et vous invite à vous déhancher !

5 musiciens pour magnifier la soirée… Saxophone ténor Marc Buvry Guitare Vincent Duez Contrebasse Fabrice Leroy Chant Esther Mantel Batterie Benjamin Mélen

Durée 1h30

Buvette sur place

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

English :

5? Free for children under 16. Reservations required.

Immerse yourself in the infectious energy of swing jazz with the Blue Five quintet! The musicians of this quintet take you back to the world of ballrooms and jazz clubs that flourished in the heart of the 1930s, and whose atmosphere irresistibly invites you to dance.

On the program?

Louis Prima, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald and Cab Calloway, all artists who made jazz swing a veritable art of living. In a spirit of musical complicity, our quintet guitar saxophone double bass drums vocals captures the light-hearted spirit of this legendary era, and invites you to get your groove on!

5 musicians to enhance the evening? Tenor saxophone: Marc Buvry Guitar: Vincent Duez Double bass: Fabrice Leroy Vocals: Esther Mantel Drums: Benjamin Mélen

Duration 1h30

Refreshments on site

