Concert – Blue Foundation Le Hasard Ludique Paris

Concert – Blue Foundation Le Hasard Ludique Paris lundi 20 octobre 2025.

Blue Foundation est un groupe dano-américain reconnu pour son mélange original de dream pop, shoegaze et musique électronique. Mené par le producteur Tobias Wilner et le multi-instrumentiste Bo Rande, le groupe s’est construit une identité sonore marquée par des ambiances planantes, des voix envoûtantes et des concerts chargés d’émotion.

Sur scène, Blue Foundation crée une atmosphère transportante. Leurs performances mêlent éléments électroniques et acoustiques à des visuels captivants, offrant au public une expérience immersive et profondément émotionnelle.

Le lundi 20 octobre 2025

de 20h00 à 23h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-21T02:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-20T20:00:00+02:00_2025-10-20T23:30:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

