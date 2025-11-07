Concert Blue Jay SMAC Paloma Nîmes

Concert Blue Jay

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 14:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Concert Blue Jay

.

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

English :

Blue Jay concert

German :

Blue Jay-Konzert

Italiano :

Concerto della ghiandaia azzurra

Espanol :

Concierto de Blue Jay

L’événement Concert Blue Jay Nîmes a été mis à jour le 2025-10-16 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes