Vendredi 14 novembre 2025 de 20h à 23h. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 23:00:00
2025-11-14
Concert « Blue Maracas » chez Jimmy n Drinks.
Venez assister au concert de « Blue Maracas » chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…
Concert Rock & Folk. .
Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr
English :
Blue Maracas » concert at Jimmy n Drinks.
German :
Konzert « Blue Maracas » bei Jimmy n Drinks.
Italiano :
Concerto « Blue Maracas » al Jimmy n Drinks.
Espanol :
Concierto « Blue Maracas » en Jimmy n Drinks.
