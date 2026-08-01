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AGENDA · Peumerit

Concert Blue Moon Peumerit

samedi 8 août 2026 · Peumerit

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
144 Lieu-dit Saint-Joseph
Ville
29710 Peumerit
Département
Finistère
Tarif

Peumerit

Concert Blue Moon

144 Lieu-dit Saint-Joseph Peumerit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Folk & Rock acoustique
Crêpes, galettes et buvette sur place.
Venez partager une belle soirée musicale dans un cadre exceptionnel !
Organisé par l’association des Amis de la chapelle de St Joseph   .

144 Lieu-dit Saint-Joseph Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 82 91 51 

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English :

L’événement Concert Blue Moon Peumerit a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Pays Bigouden

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