Informations pratiques

Peumerit

Concert Blue Moon

144 Lieu-dit Saint-Joseph Peumerit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Folk & Rock acoustique

Crêpes, galettes et buvette sur place.

Venez partager une belle soirée musicale dans un cadre exceptionnel !

Organisé par l’association des Amis de la chapelle de St Joseph .

144 Lieu-dit Saint-Joseph Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 82 91 51

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English :

L’événement Concert Blue Moon Peumerit a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Pays Bigouden