AGENDA · Peumerit
Concert Blue Moon Peumerit
samedi 8 août 2026 · Peumerit
Informations pratiques
Peumerit
Concert Blue Moon
144 Lieu-dit Saint-Joseph Peumerit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Folk & Rock acoustique
Crêpes, galettes et buvette sur place.
Venez partager une belle soirée musicale dans un cadre exceptionnel !
Organisé par l’association des Amis de la chapelle de St Joseph .
144 Lieu-dit Saint-Joseph Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 82 91 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Blue Moon Peumerit a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Peumerit (Finistère)
- Fête Halloween Parc animalier la pommeraie Peumerit 25 octobre 2026