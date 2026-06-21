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Concert Blue Not’ place Amiral Dupont Rochefort

Concert Blue Not’ place Amiral Dupont Rochefort jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : place Amiral Dupont

Adresse : Le Rade de la Méduse

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Rochefort

Concert Blue Not’

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Subtilité, énergie, convivialité et complicité sont les ingrédients de ce concert à partager au Rade de la Méduse !
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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@les-meduses.com

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English : Concert Blue Not’

Subtlety, energy, a friendly atmosphere and a sense of camaraderie are the ingredients of this concert to be enjoyed together at the Rade de la Méduse!

L’événement Concert Blue Not’ Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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