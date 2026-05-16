Concert Blue Pulse CARTERET Barneville-Carteret

Barneville-Carteret

Concert Blue Pulse

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Musique des années 60 aux années 2000. Blues, jazz, soul, rock.

Romain à la batterie et choeurs et Paul-Arsène, piano-voix.

Créatif, le duo propose des compositions et leurs propres arrangements de standards qui ont marqué cette époque.

Ils ont choisi de s’appeler Blue Pulse pour illustrer un répertoire ayant le blues pour fil conducteur.

Ils aiment transmettre leur passion et leur plaisir de jouer.

Ils proposent des solos pour faire vivre la musique et l’adapter à l ambiance du jour.

Côté français vous pourrez entendre des reprises de Claude Nougaro, Nino Ferrer, Francis Cabrel, Bernard Lavilliers,

Serge Gainsbourg, Joe Dassin, George Brassens, Ben l’oncle soul, Bill Deraime, Robert Charlebois …

Côté anglais, Dire Straits, The Doors, Muddy Waters, Elton John, Ray Charles, Johnny Cash, Chuck Berry,

Fats Domino, Eric Clapton, Steely Dan, Ben E. King, Fools Garden. .

CARTERET Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 21 12 22 33 chapellestlouis@orange.fr

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English : Concert Blue Pulse

L’événement Concert Blue Pulse Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cotentin