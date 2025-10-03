Concert « Blue swing 40 » Domitys « Les sources de gascogne » Dax
Concert « Blue swing 40 » Domitys « Les sources de gascogne » Dax vendredi 3 octobre 2025.
Concert « Blue swing 40 »
Domitys « Les sources de gascogne » 54 rue labadie Dax Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Ce groupe musical vous propose une balade à travers des standards de jazz . .
Domitys « Les sources de gascogne » 54 rue labadie Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 56 60
English : Concert « Blue swing 40 »
German : Concert « Blue swing 40 »
Italiano :
Espanol : Concert « Blue swing 40 »
L’événement Concert « Blue swing 40 » Dax a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Grand Dax