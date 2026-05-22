Concert Blue Velvet duo So’leil Prémilhat
Concert Blue Velvet duo So’leil Prémilhat samedi 23 mai 2026.
Prémilhat
Concert Blue Velvet duo
So’leil Plage de l’Étang de Sault Prémilhat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Nous avons le plaisir d’accueillir le groupe Blue Velvet au So’Leil.
Voix, piano, guitare… une ambiance chic, chaleureuse et pleine de good vibes pour accompagner votre soirée.
Venez nombreux pour profiter ensemble de ce premier vrai week-end d’été !
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So’leil Plage de l’Étang de Sault Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 89 03 88
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English :
We’re delighted to welcome Blue Velvet to the So?Leil.
Vocals, piano, guitar? a chic, warm atmosphere full of good vibes to accompany your evening.
Come one, come all to enjoy this first real summer weekend together!
L’événement Concert Blue Velvet duo Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-19 par Montluçon Tourisme
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