Concert Bluebird Happy Dock Le Havre

Concert Bluebird

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le Happy Dock propose une programmation musicale riche et variée. Rejoingez-nous le 22 novembre pour assister au concert de Bluebird. Ambiance soul garantie ! .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

