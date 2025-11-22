Concert Bluebird Happy Dock Le Havre
Concert Bluebird Happy Dock Le Havre samedi 22 novembre 2025.
Concert Bluebird
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime
Le Happy Dock propose une programmation musicale riche et variée. Rejoingez-nous le 22 novembre pour assister au concert de Bluebird. Ambiance soul garantie ! .
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51
