Concert Bluegrass au Café Associatif Local 47

Lieu-dit Soumensac Bourg Soumensac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Préparez vous à vibrer dès 20h30 au Local Festival au Local 47.

Concert BLUEGRASS .

Lieu-dit Soumensac Bourg Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine association.lelocal47@gmail.com

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English : Concert Bluegrass au Café Associatif Local 47

L’événement Concert Bluegrass au Café Associatif Local 47 Soumensac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays de Duras CDT47