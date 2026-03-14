Concert Bluegrass au Café Associatif Local 47 Soumensac
Concert Bluegrass au Café Associatif Local 47 Soumensac jeudi 9 avril 2026.
Concert Bluegrass au Café Associatif Local 47
Lieu-dit Soumensac Bourg Soumensac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Préparez vous à vibrer dès 20h30 au Local Festival au Local 47.
Concert BLUEGRASS .
Lieu-dit Soumensac Bourg Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine association.lelocal47@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Bluegrass au Café Associatif Local 47
L’événement Concert Bluegrass au Café Associatif Local 47 Soumensac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays de Duras CDT47