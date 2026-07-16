Concert Blues Bar Belushi Salle des Fêtes Entre-deux-Eaux
jeudi 27 mai 2027 · Salle des Fêtes · Entre-deux-Eaux
Informations pratiques
Entre-deux-Eaux
Concert Blues Bar Belushi
Salle des Fêtes 1 rue de l’église Entre-deux-Eaux Vosges
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-05-27 20:00:00
fin : 2027-05-27 21:00:00
Date(s) :
2027-05-27
Célèbre Blues Brother mais aussi co-créateur du Saturday Night Live, John Belushi reste pour beaucoup une figure majeure des seventies.Tout public
8 .
Salle des Fêtes 1 rue de l’église Entre-deux-Eaux 88650 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
A famous Blues Brother and co-creator of *Saturday Night Live*, John Belushi remains, for many, a major figure of the 1970s.
L’événement Concert Blues Bar Belushi Entre-deux-Eaux a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES