Concert Blues Bar Belushi Salle des Fêtes Mortagne

Informations pratiques

Mortagne

Concert Blues Bar Belushi

Salle des Fêtes 84 rue du tord champ Mortagne Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-05-28 20:00:00

fin : 2027-05-28 21:00:00

Date(s) :

2027-05-28

Célèbre Blues Brother mais aussi co-créateur du Saturday Night Live, John Belushi reste pour beaucoup une figure majeure des seventies.Tout public

8 .

Salle des Fêtes 84 rue du tord champ Mortagne 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

A famous Blues Brother and co-creator of *Saturday Night Live*, John Belushi remains, for many, a major figure of the 1970s.

L’événement Concert Blues Bar Belushi Mortagne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES