Concert Blues Bar Belushi Salle des Fêtes Mortagne
vendredi 28 mai 2027 · Salle des Fêtes · Mortagne
Informations pratiques
Mortagne
Concert Blues Bar Belushi
Salle des Fêtes 84 rue du tord champ Mortagne Vosges
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-05-28 20:00:00
fin : 2027-05-28 21:00:00
Date(s) :
2027-05-28
Célèbre Blues Brother mais aussi co-créateur du Saturday Night Live, John Belushi reste pour beaucoup une figure majeure des seventies.Tout public
8 .
Salle des Fêtes 84 rue du tord champ Mortagne 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
A famous Blues Brother and co-creator of *Saturday Night Live*, John Belushi remains, for many, a major figure of the 1970s.
L’événement Concert Blues Bar Belushi Mortagne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES