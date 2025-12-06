Concert Blues chez Marianne Paimpol
Concert Blues chez Marianne Paimpol samedi 6 décembre 2025.
Concert Blues chez Marianne
13 Rue de l’Église Paimpol Côtes-d’Armor
2025-12-06 20:30:00
2025-12-06
2025-12-06
Plongez dans l’univers musical du Tregor Blues Band, restauration sur place à partir de 19h. .
13 Rue de l'Église Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne
