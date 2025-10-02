Concert Blues & Co La Minute Blonde Saint-Jean-de-Thouars

Pour votre plus grand plaisir nous vous proposons un concert avec deux phénomènes du blues bien connu dans la contrée Thouarsaise. Abdell « B-Bop » Bouyousfi, le contrebassiste croise son talent avec Santos Puertas le temps d’un concert.

La Minute Blonde 10 Route de Missé Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 89 93 05

English : Concert Blues & Co

We’re delighted to present a concert featuring two blues phenomena who are well known in the Thouarsaise region. Double bassist Abdell « B-Bop » Bouyousfi combines his talent with Santos Puertas for a concert.

German : Concert Blues & Co

Zu Ihrem Vergnügen bieten wir Ihnen ein Konzert mit zwei Blues-Phänomenen, die in der Gegend von Thouarsaise wohlbekannt sind. Abdell « B-Bop » Bouyousfi, der Kontrabassist, kreuzt sein Talent mit Santos Puertas für die Dauer eines Konzerts.

Italiano :

Siamo lieti di presentarvi un concerto con due fenomeni del blues ben noti nell’area di Thouars. Abdell « B-Bop » Bouyousfi, contrabbassista, unirà le forze con Santos Puertas per un concerto.

Espanol : Concert Blues & Co

Tenemos el placer de presentarles un concierto de dos fenómenos del blues muy conocidos en la región de Thouars. Abdell « B-Bop » Bouyousfi, contrabajista, se une a Santos Puertas para un concierto.

