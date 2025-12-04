Concert blues country Paul Cowley Redon
Concert blues country Paul Cowley Redon jeudi 4 décembre 2025.
Concert blues country Paul Cowley
1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-04 17:30:00
fin : 2025-12-04 19:00:00
2025-12-04
Auteur-compositeur et musicien acoustique, alliant bottleneck et fingerstyle, il tire son inspiration du blues country de Lightnin Hopkins. .
1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14
