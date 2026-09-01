Concert Blues Country Soul Chez Pickles Biscarrosse
samedi 26 septembre 2026 · Chez Pickles · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Concert Blues Country Soul
Chez Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26 21:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Guitare, blues et soul un samedi soir ?
Jonas Latour monte sur scène pour un concert country, blues et soul qui promet une vraie belle soirée.
Le bar est ouvert, les places limitées/
Rendez-vous chez Pickles Apéro Cantine à Biscarrosse ! .
Chez Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78 hello@pickles-bisca.fr
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English : Concert Blues Country Soul
L’événement Concert Blues Country Soul Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grands Lacs
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