Concert Blues Country Soul Chez Pickles Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Concert Blues Country Soul

Chez Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Guitare, blues et soul un samedi soir ?

Jonas Latour monte sur scène pour un concert country, blues et soul qui promet une vraie belle soirée.

Le bar est ouvert, les places limitées/

Rendez-vous chez Pickles Apéro Cantine à Biscarrosse ! .

Chez Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78 hello@pickles-bisca.fr

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English : Concert Blues Country Soul

L’événement Concert Blues Country Soul Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grands Lacs