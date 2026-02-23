Concert Blues for mama Journée internationale des droits des femmes

Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

L’association Fair Société organise des événements pour les journées internationales des droits des femmes au Moulin de Bel Air.

La musique en partage Histoire d’une vie, d’une mère à sa fille, d’une grand-mère à sa petite fille, chacune dotée de son instrument de prédiléction joue et écoute, s’accorde et raconte.

Cadeau de trois générations unies autour de Nina Simone.

Avec Rose, Claire et Carmen.

Inscription sur HelloAsso. .

Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 34 42 66 contact@fairsociete.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fair Société association is organizing events for International Women’s Rights Day at the Moulin de Bel Air.

L’événement Concert Blues for mama Journée internationale des droits des femmes Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-02-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis