Concert Blues In Bib’ Frahier-et-Chatebier
Concert Blues In Bib’
Médiathèque Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
Début : 2025-11-05 18:30:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités tout au long de l’année.
La Médiathèque de Frahier vous propose un concert Blues In Bib’ avec Fat Jeff et Fred Hug.
Mercredi 5 novembre à 18h30
Gratuit entrée libre Tout public
Info et inscription au 03 84 54 37 29 .
Médiathèque Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 37 29 bibli.frahier@ccrc70.fr
Concert Blues In Bib'
