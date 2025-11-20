Concert Blues Mylène Chamblain duo MJC Morlaix

Concert Blues Mylène Chamblain duo

MJC 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:15:00

Date(s) :

2026-01-30

Mylène Chamblain est une musicienne, chanteuse guitariste que l’on peut classer dans la catégorie des artistes complètes possédant une véritable identité musicale.

Guitariste et chanteuse inspirée par les sonorités vintage du rock des années 70 et le blues des pionniers du blues américain du 19ème siècle, Mylène a su utiliser les sons qui l’inspirent et mêler toutes ses influences et inspirations sonores pour élaborer naturellement son identité musicale.

Sur un fond de ‘Road Music’, on peut ainsi y entendre tout l’esprit Americana, Roots, Blues-Rock et Folk nous emmenant sans détours avec elle sur les routes de la liberté. Elle sera accompagnée à la guitare Lap Steel par Fabrice Manzini (fidèle accompagnateur de Beverly Jo Scott). .

MJC 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 09 94

