Concert blues Peace of life rue de la mairie Saint-Barthélemy

Concert blues Peace of life

rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy Morbihan

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Une voix rocailleuse tout droit sortie du bayou breton, des riffs bruts et des rythmes venus du Mississippi Ronan, figure du blues français, débarque avec son nouvel album guitare/voix sorti en avril.

Influencé par les légendes (RL Burnside, John Lee Hooker…), finaliste à Memphis en 2019, il fait vibrer la scène avec un style roots, puissant et sincère.

Du Delta Blues au Bluegrass, préparez-vous à une soirée authentique et habitée !

Venez nombreux pour découvrir un vrai one man band, à l’énergie contagieuse.

Gratuit sur réservation.

