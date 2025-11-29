Concert blues Peace of life rue de la mairie Saint-Barthélemy
Concert blues Peace of life rue de la mairie Saint-Barthélemy samedi 29 novembre 2025.
Concert blues Peace of life
rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Une voix rocailleuse tout droit sortie du bayou breton, des riffs bruts et des rythmes venus du Mississippi Ronan, figure du blues français, débarque avec son nouvel album guitare/voix sorti en avril.
Influencé par les légendes (RL Burnside, John Lee Hooker…), finaliste à Memphis en 2019, il fait vibrer la scène avec un style roots, puissant et sincère.
Du Delta Blues au Bluegrass, préparez-vous à une soirée authentique et habitée !
Venez nombreux pour découvrir un vrai one man band, à l’énergie contagieuse.
Gratuit sur réservation.
[programmation La Fabrique] .
rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert blues Peace of life Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2025-11-03 par OT BAUD Communauté