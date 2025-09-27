Concert Blues/Rock Altkirch

1 Place Xavier Jourdain Altkirch

Samedi 2025-09-27 19:00:00

2025-09-27

La présentation de la nouvelle saison 2025-2026 avec toutes les surprises qui vous attendent cette année

Une ambiance musicale survoltée avec trois groupes en live :

Dirty Deep (One Man Band) – Dirty Deep, mené par Victor Sbrovazzo, sillonne les routes avec son blues brut et instinctif, porté par une quête de liberté.

Bad Juice –Bad Juice, c’est deux frères, David et Thomas. Et c’est surtout un groupe de Garage Rock. What’s Up Doc – Le groove de 4 acolytes qui transpirent sur des notes qui les font sourire. Un style blues rock des temps modernes qu’il faut découvrir.

Et ce n’est pas tout cette soirée est organisée au profit de l’association Rêves, qui aide à réaliser les rêves d’enfants gravement malades. Une belle occasion de faire la fête tout en soutenant une cause importante .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 billetterie@altkirch-alsace.fr

English :

The presentation of the new 2025-2026 season with all the surprises that await you this year

A lively musical atmosphere with three live bands:

German :

Die Präsentation der neuen Saison 2025-2026 mit all den Überraschungen, die Sie in diesem Jahr erwarten

Eine aufgeladene musikalische Atmosphäre mit drei Live-Bands

Italiano :

La presentazione della nuova stagione 2025-2026 con tutte le sorprese in serbo quest’anno

Una stravaganza musicale con tre band dal vivo:

Espanol :

La presentación de la nueva temporada 2025-2026 con todas las sorpresas de este año

Un espectáculo musical con tres bandas en directo:

