Concert blues-rock avec le groupe Little Stuff Café de la Paix Contrexéville 11 juillet 2025 19:00

Vosges

Concert blues-rock avec le groupe Little Stuff Café de la Paix 2 rue Ziwer Pacha Contrexéville Vosges

Concert blues rock avec le groupe Little Stuff.

Repas cochon grillé à la broche (accompagnement pommes de terre et haricots verts) Sur réservationTout public

Café de la Paix 2 rue Ziwer Pacha

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 70 58 73 19

English :

Blues rock concert with the band Little Stuff.

Meal: spit-roasted pig (with potatoes and green beans) On reservation

German :

Bluesrock-Konzert mit der Gruppe Little Stuff.

Essen: Gegrilltes Schwein am Spieß (Beilage: Kartoffeln und grüne Bohnen) Mit Reservierung

Italiano :

Concerto blues rock con il gruppo Little Stuff.

Pasto: maiale allo spiedo (con patate e fagiolini) Su prenotazione

Espanol :

Concierto de blues rock con el grupo Little Stuff.

Comida: cochinillo asado (con patatas y judías verdes) Sólo con reserva previa

