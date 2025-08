Concert blues Rock Burning Fingers au Camping l’Ondine de Provence Camping l’Ondine de Provence La Motte-Chalancon

Camping l’Ondine de Provence 785 route de Nyons La Motte-Chalancon Drôme

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Venez Rocker ( tout en bluesant ! ) avec les Blues rock Burning Fingers ! ! ! Réservation si repas.

Camping l’Ondine de Provence 785 route de Nyons La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 22 84 londinedeprovence@gmail.com

English :

Come and rock (and blues!) with the Blues rock Burning Fingers! !!! Reservation required for meals.

German :

Kommen Sie Rocken ( und dabei bluesen ! ) mit den Bluesrock Burning Fingers !!!! Reservierung wenn Essen.

Italiano :

Vieni a fare rock (e blues!) con i Blues rock Burning Fingers!!!! Prenotazione se pasto.

Espanol :

¡¡¡¡Ven a bailar rock (¡y blues!) con los Blues rock Burning Fingers!!!! Reserva si comida.

L’événement Concert blues Rock Burning Fingers au Camping l’Ondine de Provence La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois