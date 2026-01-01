Concert Blues Rock Jam Smiling Faces Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

Concert Blues Rock Jam Smiling Faces

Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier

Vibrez au rythme du blues rock avec Smiling Faces ! Une soirée explosive au Café Associatif Baba Yaga pour une jam session électrisante. Laissez-vous emporter par des riffs enflammés et une ambiance conviviale !

Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Vibrate to the rhythm of blues rock with Smiling Faces! An explosive evening at the Café Associatif Baba Yaga for an electrifying jam session. Let yourself be carried away by fiery riffs and a friendly atmosphere!

