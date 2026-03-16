Concert blues rock reggae Vittel
Concert blues rock reggae Vittel vendredi 3 avril 2026.
Concert blues rock reggae
223 rue de Metz Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Les élèves des écoles de Musique de Vittel et Thaon-les-Vosges (accompagnés de Spinajam)
vous invitent à un concert exceptionnel, autour du blues, du rock, du reggae.
De Ben Harper à Amy Winehouse, de Dionysos à Bob Marley !
Entrée gratuite
Organisé par l’école de musique et de danse de vittel
Infos
Tél. 03 29 08 24 47
Courriel musique@ville-vittel.frTout public
0 .
223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 00 15
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English :
Students from the Vittel and Thaon-les-Vosges music schools (accompanied by Spinajam)
invite you to an exceptional concert featuring blues, rock and reggae.
From Ben Harper to Amy Winehouse, from Dionysos to Bob Marley!
Free admission
Organized by the Vittel School of Music and Dance
Info
Tel. 03 29 08 24 47
E-mail: musique@ville-vittel.fr
L’événement Concert blues rock reggae Vittel a été mis à jour le 2026-03-16 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE