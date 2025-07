Concert « Blues Sentimental » Chapelle Saint Sébastien au coeur du village Bouchet

Chapelle Saint Sébastien au coeur du village 2 Rue de la Chapelle Bouchet Drôme

Début : Vendredi 2025-08-01 18:00:00

fin : 2025-08-01 20:00:00

2025-08-01

Ce concert au sein de la Chapelle Saint-Sébastien dans laquelle l’exposition « Voyage en Italie » associe musique et art plastique.

Chapelle Saint Sébastien au coeur du village 2 Rue de la Chapelle Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 14 48 josee.gavarin@gmail.com

English :

This concert in the Chapelle Saint-Sébastien, where the « Voyage en Italie » exhibition combines music and visual art.

German :

Dieses Konzert in der Kapelle St. Sebastian, in der die Ausstellung « Reise nach Italien » Musik und bildende Kunst miteinander verbindet.

Italiano :

Questo concerto si svolge nella Chapelle Saint-Sébastien, dove la mostra « Viaggio in Italia » unisce musica e arte visiva.

Espanol :

Concierto en la Chapelle Saint-Sébastien, donde la exposición « Viaje a Italia » combina música y arte visual.

L’événement Concert « Blues Sentimental » Bouchet a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence