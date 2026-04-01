Chaource

Concert Blues/Soul/Folk Shepherd Monk

1 route de la forêt d’Aumont Chaource Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Samedi 25 avril CHAOURCE Concert Blues/Soul/Folk Shepherd Monk. A partir de 19h30 au Shaka Pub.

Soul, blues, country et rock… des influences multiples qui vous feront passer une excellente soirée !

Shepherd Monk nous fait l’honneur de revenir pour interpréter ses compositions et des reprises de musiciens légendaires tels Johnny Cash, BB King, Ray Charles, Chuck Berry, Marvin Gaye etc.

Concert gratuit, restauration sur place.

Informations et réservations (recommandée pour dîner sur place) +33 (0)6 20 59 71 38 .

1 route de la forêt d’Aumont Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 20 59 71 38

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English :

L’événement Concert Blues/Soul/Folk Shepherd Monk Chaource a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance