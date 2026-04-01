Chaource

Concert Blues Steve Tallis

1 route de la forêt d’Aumont Chaource Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 avril CHAOURCE Concert Blues Steve Tallis. A partir de 19h30 au Shaka Pub.

Un véritable honneur de recevoir à nouveau Steve Tallis, artiste australien qui bouscule le blues, qualifiant sa musique comme du blues ethnique ou du tribal folk. Il a joué avec un grand nombre de musiciens internationaux et australiens, en tant qu’invité ou assurant la première partie des concerts. Parmi les plus grands noms peuvent être cités Bob Dylan, Van Morrison, B.B. King, Joe Cocker, Tina Turner, Eric Burdon, Buddy Guy, Mick Jagger, etc.

Concert gratuit, restauration sur place.

Informations et réservations (recommandée pour dîner sur place) +33 (0)6 20 59 71 38 .

1 route de la forêt d’Aumont Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 20 59 71 38

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English :

L’événement Concert Blues Steve Tallis Chaource a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance