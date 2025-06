Concert Blues Château la Borie Suze-la-Rousse 26 juillet 2025 19:30

Drôme

Concert Blues Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2025-07-26 19:30:00

Concert Blues de Jo Harpo pour le « Magnolia Tour ». Réservation conseillée.

Château la Borie 2888 Route de Saint Paul

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 02 83 99

English :

Blues concert by Jo Harpo for the « Magnolia Tour ». Reservations recommended.

German :

Blues-Konzert von Jo Harpo für die « Magnolia Tour ». Reservierung empfohlen.

Italiano :

Concerto blues di Jo Harpo per il « Magnolia Tour ». Prenotazione consigliata.

Espanol :

Concierto de blues de Jo Harpo para la gira « Magnolia Tour ». Se recomienda reservar.

L’événement Concert Blues Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence