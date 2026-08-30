Concert Blues Two Roots Théâtre de la Nuit de Noces Lannilis

samedi 12 juin 2027 · Théâtre de la Nuit de Noces · Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Concert Blues Two Roots

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-12 20:30:00

fin : 2027-06-12 22:00:00

Date(s) :

2027-06-12

Partez pour un voyage aux racines du blues avec Two Roots!

Retour aux sources du Blues voilà littéralement le voyage que nous propose Sophia Tahi avec TWO ROOTS !

Accompagnée d’une guitare au son nostalgique, sa voix profonde se pose sur un blues inspiré, et c’est un chant empli de joie, d’espoirs et de générosité qu’elle interprète sur scène.

En puisant directement dans les mémoires des bons vieux juke joints et constamment à la recherche des transes africaines, le duo nous livre des performances aussi Roots que Blues ! .

Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98

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English :

L’événement Concert Blues Two Roots Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS