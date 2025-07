Concert « Bluesy » | Bistrot de l’Eden Bistrot de l’Eden | Kimberley & Eden Mazzoni Chavaniac-Lafayette

Concert « Bluesy » | Bistrot de l’Eden

Bistrot de l’Eden | Kimberley & Eden Mazzoni 1 Montée des Résistants Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Soirée concert avec « Bluesy, hill country blues » au Bistrot de l’Eden avec au menu, couscous & planches apéro à partir de 19h30.

Bistrot de l’Eden | Kimberley & Eden Mazzoni 1 Montée des Résistants Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 58

English :

Evening concert with « Bluesy, hill country blues » at the Bistrot de l’Eden with couscous & aperitif platters on the menu from 7:30pm.

German :

Konzertabend mit « Bluesy, hill country blues » im Bistrot de l’Eden. Auf dem Menü stehen Couscous & Aperitifbretter ab 19.30 Uhr.

Italiano :

Concerto serale con « Bluesy, hill country blues » al Bistrot de l’Eden, con piatti di couscous e aperitivi nel menu a partire dalle 19.30.

Espanol :

Concierto nocturno de « Bluesy, hill country blues » en el Bistrot de l’Eden, con menú de cuscús y aperitivos a partir de las 19.30 h.

