Concert Bluesy Trip – Cholet, 6 juin 2025 20:30, Cholet.

Maine-et-Loire

Concert Bluesy Trip

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-06 22:30:00

2025-06-06

Bluesy trip le blues rock français qui Groove avec passion

Préparez-vous à une immersion sonore où le blues se réinvente avec une énergie contemporaine. Bluesy Trip, groupe nantais, fusionne avec brio les racines du blues et la fougue du rock, offrant des performances vibrantes et authentiques.

​

Leur univers musical est une invitation à un voyage émotionnel, mêlant riffs puissants et mélodies envoûtantes. Chaque concert est une célébration du blues, revisité avec une touche moderne qui séduira autant les puristes que les néophytes.​ .

2 Place Saint Pierre

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 91 31 71

